劏遊客屢禁不止 毀長城旅業玩完

經過3年疫情打擊，本港旅遊業冰封，以為通關後業界會痛定思痛，提升服務質素吸客，結果事與願違，無良奸商更是變本加厲違法劏客，不搞死旅遊業不罷休。消委會點名4間藥房以「斤變両」等不良銷售手法劏客，當中大部分在疫情前已是知名黑店，有些換過名字繼續呃錢，證明人無恥便無敵，不管如何點名譴責也是無濟於事。

「斤變両」、「両變錢」這些劏客把戲，早已將香港旅遊之都的名聲弄得一片狼藉，消委會也非第一次開名譴責，惟利益實在比風險大，以致這些無良商店依然「屹立不倒」。消委會繼2015年點名7間藥房後，昨日再公開譴責4間位於銅鑼灣的藥房以不良營銷手法收貴10到16倍價錢。該會於2021年至今年8月接獲近百宗針對該4間藥房的投訴，涉款約58.6萬元，最高金額個案達10.9萬元。投訴個案中，內地客佔七成半，並發現有藥房在2015年被點名後改名繼續劏客。

例如其中一間被點名的藥房「藥城」，舖位前身為曾被點名的「宗宏堂大藥坊有限公司」，兩舖有一名股東重疊。消委會亦發現「環球大藥坊」即「安康大藥坊」前身，兩間店舖先後被點名，皆由同一間公司營運。消委會提醒，商戶改名仍需承擔過去法律責任，促請政府部門收緊發牌制度，從源頭堵截不良營商。

老實說，這類位於遊客區的藥房或海味店，本地市民絕少光顧，顧客絕大部分為旅客，皆因旅客不熟悉香港法例，而且只會短期留港，黑店覷準旅客被劏後無暇追討，屢屢得逞。問題是，一粒老鼠屎足以壞了一鍋粥，即使這些黑店僅佔全港同類商店的極少數，惟正正因為它們位於遊客區，嚴重損害香港形象，旅客受害後必然對香港產生極壞印象，回鄉後奔走相告，所起的負面效應，絕非港府大灑金錢宣傳香港所能彌補。

消委會並無執法權力，點名譴責後只能指望執法部門跟進，即使海關放蛇也是只收一時之效，黑店換個名字繼續營業，旅客繼續受害，尤其「有限公司」責任有限，執笠便毋須上身。除了如消委會所說，政府應收緊發牌制度，從源頭堵截不良營商外，當局也應與內地部門加強合作，將本港黑店訊息在內地廣傳，提防內地旅客受騙。同時也可教育旅客，遇事時企硬報警，不要任由黑店魚肉。

事實上，本港旅遊業正面對「瓶頸」問題，隨着內地旅客消費模式改變，訪港人數及平均消費額較疫情前大大減少。更大的問題是業界不思進取，並無提升服務及出品質素，「小紅書」便常見內地旅客分享在港「中伏」經過，再加上無良黑店肆意劏客，本港旅遊業還如何持續發展？還如何重振昔日光輝？香港過去比內地優勝之處是貨品品質有保證，貨真價實，童叟無欺，可惜如今連這優勢也逐漸失去。即使港府絞盡腦汁吸客，勢要搞活搞旺夜市，但若然業界積弊不改，只會自毀長城，令旅客卻步而已。