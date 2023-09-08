冰鑑春秋：台灣司法又添恥辱

2019年台灣大選如火如荼之際，王立強在澳洲橫空出世，不僅宣稱自己是大陸間諜，還說大陸透過在港開設上市公司的陸商向心的妻子龔青操控台灣選舉，企圖助韓國瑜當選。媒體報道後，民進黨即炒作大陸介入選舉，還動用司法偵辦向心夫婦間諜案，一場不可思議的司法奇幻旅程就此展開。

儘管從頭到尾除了王立強的片面之詞外，檢方手上沒有絲毫證據，但為配合民進黨選舉攻勢，檢察官還是偵辦向心夫婦案。從2019年11月24日起，向心夫婦便被限制出境，檢察官先查間諜案，查不出頭緒後，就衍生出所謂洗錢案，期間兩度被台北地檢署不起訴，檢察官仍申請再議，為的就是以有逃亡之虞的理由，延長對向心夫婦的境管。即使2023年8月17日高等檢察署駁回間諜案再議，不起訴確定，檢察官仍咬住洗錢案不放，延宕了1,390天後，洗錢案二審仍舊宣判無罪。

即使如此，由於在90天內檢察官仍有上訴的權利，所以台灣高等法院合議庭評議，為確保日後審理及執行程序的順利進行，向心夫婦還是被限制出境、出海8個月。向心夫婦是不是間諜不是重點，重點是台灣號稱民主法治，但整個司法的荒謬之處在本案中暴露無遺！檢察官單憑自己的主觀懷疑，就可以在沒有任何證據的情況下，限制非本地居民自由長達4年。而且所謂的洗錢案居然還是先起訴之後再展開調查，若是今後都比照辦理，所有外地人來台灣，都有被逮捕拘禁限制出境的可能。

幸虧向心夫婦經濟狀況不錯，要是一般人經過這4年折磨，還不妻離子散、家破人亡？現在唯一的解方就是檢察官放棄上訴，否則向心夫婦多被滯留台灣一日，就多添一分台灣司法的恥辱。