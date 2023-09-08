激濁揚清：晶片戰爭 華拔頭籌

美國為打壓中國，對華實施晶片圍堵，但計謀未能得逞。華為近日發售新手機，外媒拆機檢查，發現上傳及下載速度不但達到5G標準，全機所有零部件更是中國製，包括自家研發的晶片。有投資銀行認為此款手機將搶去不少iPhone新手機的客戶。這就是美國對華政策搬石砸腳的結果了。

全球著名半導體行業觀察機構TechInsights的拆解報告指，華為新機採用了由中芯國際代工的麒麟9000S 7納米晶片，表明中國在沒有極紫外光光刻機下所能取得的技術進展。更甚的是，華為指這是全球首部支持衞星通話的智能手機，在沒有地面網絡的信號下，仍可接聽及打出衞星電話。這教美國人的顏面往何處放呢？

美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾大發雷霆，指若沒有美國技術，中國的晶片可能無法生產，因此中芯可能違反美國商務部的規定。要求商務部停止向華為及中芯出口所有美國技術，以表明任何藐視美國法律及破壞美國國家安全的企業，都無法取得美國技術。面對中國人在晶片戰爭中絕地破局，有人被氣得好像龜兔賽跑中的驕傲兔子般，拒絕面對現實。

美國對華實施諸般限制，無非要看到中國的手機、電動車等，凡涉及晶片技術的產業全數凋敝。惟事實證明美國夥同包括荷蘭之流，愈是對華玩起晶片斷鏈小丑戲，中國手機生產業愈活成不假外求的自強規模，甚至有望成為熱搶機。不難想像舔美KOL將會進行妖魔化，指有手機存在惡意監控隱憂。這班人為啥不去讀有份撰寫斯諾登揭密報道的格林沃爾德著作？「採購中國製設備、不買美國製設備，國安局就失去偵監許多通訊活動的機會。」做人何必滿足於活得如此懵閉閉？