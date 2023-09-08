橫眉冷看：日漸衰落的帝國

不過是在約兩星期前，本欄就發表過一篇文章，題為「移民者不必幸災樂禍」，文中說，經濟不景是今日全球的普遍現象，不獨中國內地和香港如是，故奉勸外移的香港時評人不必幸災樂禍。這些人天天在視頻中，大談內地房地產如何「爆雷」、香港的樓市如何下滑，其實意義不大，終日看着別人眼中的沙粒，反倒容易忘記自己眼中的柱樑。

詎料言猶在耳，9月5日就傳出消息，英國第二大城市伯明翰的政府，因為長期入不敷支，故要宣布破產，中央政府已經表明，不會插手挽救，只會聽之任之。近年香港掀起移民潮，首選的地方是英國，英國的伯明翰算是頗受歡迎，因為距離首都倫敦不遠，但樓價只是倫敦的三分之一，甚至是四分之一。移英港人經常吹噓，說用香港一個電單車位的價錢，在英國二、三線城市就可以買一座獨立屋。是的，港島半山豪宅的電單車位，可以索價三、四百萬港元，同樣價錢，在英國確實可以買別墅。

不過，英國好些地方的物業價錢廉宜，並非由來無因。伯明翰是移英港人的熱門選擇，以這座城市為例，該市的政府多年來一直資不抵債、寅吃卯糧，市政服務早已是一塌糊塗，如今更要宣布破產。未來日子，當地居民的生活肯定會愈趨不便，清理垃圾的工人可能要減少，道路維修工程可能要一再延宕。早前已傳出消息，英國有過百所學校被封，因為校園的建築有危險，為甚麼不及早維修呢？原因正是政府莫財。

伯明翰問題只是冰山一角，有專家估計，英國最少有20個地方政府面臨破產危機。昔日的日不落帝國已逐漸淪為鬼地方，你若打算移居當地，真要想清楚。