筆下風雲：打完華為打中芯

華為被美國制裁已有數年，但Mate 60手機橫空出世，達到5G標準，晶片則由中芯國際研發，反映中國擺脫西方封鎖，美國制裁無效，由是令美國舉國一片嘩然。

然而，一班美國政客仍要死雞撐飯蓋，認定如果沒有美國的技術，這款晶片可能無法生產，新晶片可能違反貿易限制，商務部應停止向華為及中芯國際出口所有技術云云。事實再次證明，美國對中國的科技打壓，壓根兒不關國家安全的事，只是為了維護自身霸權的霸凌行為而已。

中國科技每有突破，美國均會認定是中國竊取了美國技術，但華為明明已被制裁經年，美國亦一度將華為打至奄奄一息，華為卻在內外交困下浴火重生，原因當然不是美國政客所說的竊取美國技術這麼簡單；中芯國際也是一樣，儘管今次使用的麒麟9000S行動處理器，性能比美國蘋果手機仍有一段差距，但靠的是自主研發和生產。美國不肯正視中國進步，不去修正盲目制裁的霸道做法，一味諉過中國偷竊，正是自卑變成自大的反映。

事實上，美國晶片廠英特爾、英偉達等管理層，不下多次向白宮進言，直指對中國進行科技制裁和封鎖並沒有用，此舉只會加速中國自主研發，最後是導致美企永遠失去中國市場。然而拜登政府硬是不聽，商務部長雷蒙多甚至老羞成怒，揚言還有許多對付中國的大棒尚未使出，這是實情嗎？實情是，美國可以對付中國的大棒早已用盡，貿易戰、科技戰、台灣牌、人權牌統統無效，美國從未嘗過如此敗績，益發氣急敗壞。中芯國際會被美國列入制裁清單嗎？以美國遏華無所不用其極，機會極大。但正如毛澤東所說：「封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了。」