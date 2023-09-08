強詞有理：美國打嘴炮

華為推出新一代旗艦手機後，不僅在國內出現搶購潮，在國外也引起哄動。美國有些人的反應最複雜也最有趣，既震驚，又沮喪，還有點酸溜溜，可謂五味雜陳。他們百思不得其解，在受到美國極限打壓和封鎖之下，為何華為還能取得技術突破？為了解開謎團，有美國媒體委託專業機構拆解手機，看看當中到底藏着甚麼秘密，結果確認包括晶片在內所有關鍵部件都是百分百中國製造。美媒不得不承認，「中國在構建本土晶片生態系統上取得進展」。

在此之前，老美根本不相信中國能製造出高端晶片，尤其不相信能在短時間內取得突破。台積電張忠謀更曾揚言，即使拿給大陸10萬億，也打造不出一顆高端晶片。他們也許沒有說錯，目前中國與高端晶片之間確實還有一段不小的距離，但中國人最大特點是，只要有了開始，就一定能趕上甚至超越，過去如是，現在更不例外。畢竟中國擁有舉國體制的特點，只要充分利用制度優勢、資源優勢、人才優勢、成本優勢，解決卡脖子問題只是早晚而已。不要妄自尊大，也不宜妄自菲薄，中國人應該有此自信。

可笑的是，剛結束訪華行程的美國商務部長雷蒙多還在誇誇其談，聲稱永遠不會向中國出售最頂尖的晶片。其實中國早就丟掉幻想，並不指望美國能高抬貴手，關鍵核心技術要不來、買不來、討不來，只能靠自己攻關。過去大部分中國企業就是因為抱着「造不如買、買不如租」的心態，寧願做冤大頭向外國進貢，也不願踏踏實實自己研發，所以被美國一卡脖子就休克。

只有華為例外，過去每年都堅持將10%以上的銷售收入投入研究與開發，遭美國惡意針對後，研發投入更大幅提升至總收入的25%以上。一分耕耘自然有一分收穫，華為能夠屹立不倒，而且愈鬥愈勇，絕不是沒有原因。如果中國企業都有這種自主研發的精神，或者再多幾間像華為這樣的民族企業，何愁美國打壓！

雷蒙多威脅說，美國還有很多對付中國的大棒仍未使出，包括限制出口、投資、關稅等。是耶？非耶？實際上這些招數已統統用過，沒有甚麼了不起，即使再加大力度，也不可能壓垮中國，美國本身遭受反噬的傷害可能更大。說穿了，老美不過是夜行人吹口哨，對付中國已無計可施，只好靠打嘴炮來挽回面子。