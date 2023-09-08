龍吟虎嘯：核污水危害中國國安

日本敢冒天下之大不韙、核污水排海危害全人類，最大原因是有美國撐腰。美國之所以撐腰，是此舉「最先」危害到和日本一衣帶水的中國，北京必然強烈反對、阻止，中日關係會出現新的衝突點，這有利於美國操縱日本打中國；有美國撐腰，日本就可以肆無忌憚，還要跑到世貿告中國禁止日本海產進口。

日前在印尼召開的東盟會議上，中國總理要求日方以負責任的方式處置核污水，表示核污水處置關乎全球海洋生態環境和民眾健康。日本首相岸田文雄除了詭辯外，還要求中國「應立即撤銷對日本海產品的進口禁令」！只許日本排放核污水危害他國，不許別人禁止日本海產品進口害人，態度蠻橫囂張。

現在和今後的問題是，中國的禁令會令日本放棄核污水排放嗎？日方表示，排放核污水要30年！中國的禁令能維持30年嗎？更重要的是，中國只靠海產品禁令能有效阻止核污水排入大海嗎？30年之後世界海洋特別是中國海洋被核污水污染了，怎麼辦呢？到時候，大家就是宰了小日本也沒用啦！

因此要解決這個問題，就要端出比禁進口日本海產品更有力的辦法，令日本停排核污水。然而在現實狀況下，恐怕難有這樣的辦法，即使日本感到禁止海產品進口中國，造成巨大經濟損失想改變做法，它也作不了主，要聽美國的。這即是說，日本的核污水排放已經成了美國博弈中國的一張牌，為了打壓中國，美國不惜利用日本核污水污染中國！殘害中國人民！美日之可惡，不亞於當年日寇侵華的「三光」政策！

事實上，這個問題極為嚴重，關乎中國的國家安全（生態安全、資源安全、深海安全），以及子孫後代。中國不可只以「禁令了之」，中方必須想出更有針對性的技術性方法「威脅」到日本，逼其停止排放核污水，或者在中美博弈中明確搞掂日本排放核污水問題，中美博弈要在若干年內決出高下，絕不能拖至30年！