張美雄分享陳年合同 對比今昔人工

張美雄

除咗公開試成績單、畢業證書、獎狀等，仲有乜嘢文件值得收藏？西貢區議員張美雄近日因媽媽執屋，十幾年前學生時代做兼職所留下嘅僱傭合約又再重見天日。雖然有關合約已成「歷史文件」，不具現實意義，但從條文細則，仍可對比一下，打工仔今昔嘅待遇。

網民嘆如今人工不勝從前 其實張美雄仲有一張舊時嘅糧單，裏面列出由08年年尾至09年年初，為期約個半月嘅薪水7,143元。張美雄話呢筆錢，係佢為本地某時裝品牌做售貨員所得；而09年受僱於某日資時裝集團，時薪就係35元，合約規定上班時間由公司預先指定，公司有權更改僱員工作及休息時間，如果僱員遲咗收工，唔會獲發加班津貼。合約條文是否苛刻，見仁見智。然而昔日嘅工資水平，就更惹人關注。

張美雄指自己出身基層，由讀高中開始就要做兼職交學費，佢話對比06年做廚房「炒散」得17元一個鐘，09年時薪有35元已經算唔錯。佢將陳年合約上載社交平台，有網友指出當時未有最低工資，而最低工資喺2011年首次實施，時薪只係28元。有人話「十幾年了，如今物價通脹，依家一粒鐘人工折算番都未必優勝過從前。」同埋設想當年嘅7千多元工資擺喺銀行存活期到今日，恐怕連一半嘅購買力都無。張美雄就回應話，當時好多樓都只不過賣5至6千元一呎咋。