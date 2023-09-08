政情：前高官 餞別宴行之已久 個人吹捧不可有

上月底，黃大仙各界設宴歡送當區嘅民政事務專員，事件激起社會好大回響。過去服務於政務職系，曾官拜民政事務局常任秘書長嘅楊立門，指呢種「送舊迎新」嘅宴會，做法行之已久，擺四、五十圍酒席都唔算係特別盛大。然而喺地區治理架構發生深刻變化嘅當下，官員必須懂得避嫌，更何況該次歡送會出現個人吹捧嘅現象，因此就算係一次茶杯裏的風波，背後亦有更深層嘅啟示。

日前楊立門喺一個電視節目當中，指當晚嘅餞別宴惹來唔少批評，後來當事人承認事件喺觀感上的確有問題並向公眾致歉；政府亦表示有關方面都應該吸取教訓。之不過地區人士設宴歡送離任嘅專員，又或者歡迎新到任嘅專員，係行之已久嘅習慣，擺四、五十圍酒席嘅場面唔算得特別盛大。楊立門話喺政治層面，隨住區議會嘅委任議席逐步減少，到2016年完全撤銷，民政事務專員嘅政治能量可以話所餘無幾，而到目前為止，專員並無實質行政權力，只係負責協調或統籌各政府部門喺地區上嘅工作，儼如政府嘅一個大公關。根據以往嘅經驗，地區建制派人士及社團，毋須特別「拍馬屁」。所以呢類「送舊迎新」嘅宴會，更重要嘅功能係佢哋嘅一次互相聯誼、展示團結嘅機會，同時亦可向政府嘅施政表示支持。

雖說地區人士設宴歡送，未嘗不可，但楊立門留意到事件同過往存在不同之處，在於個人吹捧同讚美嘅成分。佢話地區治理架構「強化」之後，民政事務專員嘅地位正經歷一次好大嘅質變，未來不但會出任區議會主席、重新掌握撥款權、更直接或間接控制區議會議席。喺咁嘅情況下，地區人士就有更強嘅誘因同專員打好關係。畢竟新一屆區議會選舉將於年底舉行，提名期下個月就開始。

民政專員將掌權 保持距離較明智 楊立門話自己作為過來人，理解到有時確係盛情難卻，但民政事務專員要明白自己唔再係一個大公關，而係即將大權在握，地區治理嘅第一把手，所以同區內人士保持一段有禮貌嘅距離，會比較明智。楊立門指上次黃大仙嘅歡送宴會十分公開，大家都睇得到，佢就比較擔心係嗰啲冇咁公開嘅活動，跟住又補充話，希望係自己過慮啦。