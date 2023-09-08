非禮10歲女兒 菲裔侍應候懲

【本報訊】39歲菲律賓裔男侍應自3年多前起，涉嫌多次非禮當時只有10歲的長女，包括撫摸她身體及以陽具在女兒陰道上摩擦等。直至去年底女兒終把性侵一事告知母親，並報案求助。被捕男侍應昨於區院承認兩項非禮罪，法官先索取被告的背景報告，將他收押至9月28日判刑。

事主告知母親 社工助報案 代號D.M.L.的被告，承認兩項非禮罪。案情指，育有3名女兒的被告與妻及工人居於南丫島。2019年12月某周日，其妻與工人因事回菲律賓，由被告照顧包括當時10歲長女Ｘ在內的女兒。被告叫Ｘ與胞妹同在被告房間睡覺，被告則睡在Ｘ旁邊。期間被告拉下Ｘ的褲子，用手指觸碰其私處。Ｘ醒來要求他停手，被告則稱只是為她按摩。Ｘ返回房間哭泣，被告向她道歉，又稱自己並非怪物。

據案情指被告最後一次犯案是去年10月某天，當時已13歲的Ｘ與胞妹在房間睡覺，被告進房弄醒Ｘ，並躺在床上伸手進她衣服內摸其胸部及私處，再脫去她的內褲，壓在Ｘ身上以陽具在她陰道上摩擦，Ｘ感惡心並試圖掙扎但遭被告按住。數分鐘後，被告穿回褲子後離開；同月25日，Ｘ向母親稱月經來遲並感擔心，在追問下，Ｘ稱遭被告性侵，母親最終透過學校社工報案。據Ｘ錄口供時稱，被告於案發期間多次非禮她，平均每月約5次，且自2020年起多次用陽具在她陰道上摩擦。被告於去年11月被捕，並承認犯案。案件編號：DCCC 162/2023