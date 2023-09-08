前港超球員強姦案 女事主稱見被告脫褲曾叫唔好

葉嘉宇

【本報訊】前港超聯球員葉嘉宇，於兩年前把剛認識不久的17歲處女用車接載到大潭後，再在車上涉嫌強姦對方，案件昨於高院續審，女事主Ｘ接受辯方盤問。辯方指事發時Ｘ在車上並無大力反抗或強烈拒絕，只像是怕醜，並不代表不同意被告的行為，Ｘ對此不同意。

被告葉嘉宇（26歲）任職足球員，被控於2021年3月11日在大潭強姦當時17歲的女事主Ｘ。Ｘ表示不知道當時被告有否把車門鎖上，被告坐後座時曾搭着她肩膊且愈坐愈近，令她感「少少唔自在」但卻沒有提出反對，她對此解釋因當時很緊張，又指：「我係比較唔習慣社交嘅人」所以對於提出反抗感到有難度。

辯方再指，早在兩人於太安樓購買食物時，Ｘ亦曾經容許被告搭她的肩膊，認為Ｘ的說法自相矛盾，Ｘ對此不同意。就Ｘ稱其後被告強吻她及摸她胸部時曾有推開被告，辯方指據Ｘ早前的示範，她只是輕微推被告，直指她只是怕醜，並非不喜歡被告的行為，Ｘ則稱不同意。

拍肩安慰 「唔代表鍾意佢」 辯方指當Ｘ問被告「你係咪對個個都係咁？」及得悉被告回應後，曾拍被告肩膊安慰他，是給被告訊息可繼續吻她；Ｘ則解釋她的拍肩動作，只是因覺得自己「講錯嘢」令被告不開心而抱歉：「唔係代表鍾意佢」。Ｘ又稱當被告開始脫褲時，她有稱「唔好」，只是在接受控方詢問時忘記了說。辯方質疑當被告抬高Ｘ雙腿時，Ｘ為何不踢向被告反抗，Ｘ則稱因被按着雙腿未能踢他，但她有稱：「唔好、唔想，我唔要」。案件編號：HCCC 128/2022