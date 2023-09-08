呃遮仔會16.5萬 爛賭警長勢判監

入職警隊24年的男警長於兩年間，兩度虛報其貸款每月所需償還金額，從而詐騙香港警察儲蓄互助社（遮仔會），向他批出兩筆貸款共約16.5萬元。警長事後被控兩項欺詐罪，案件昨於東區裁判法院再訊時，被告承認兩罪，辯稱因賭錢而要借錢。裁判官嚴斥被告身為警員，卻知法犯法，而且騙取貸款的金額不少，認為即時監禁的判罰是無可避免，下令將被告收押至9月21日判刑，期間為他索取背景報告以作量刑。

現年47歲被告黃栢倫，報稱公務員。辯方昨在庭上透露，被告於1998年加入警隊當警員，2015年升任警長，因涉及本案已遭停職。辯方求情指，被告已清還兩筆貸款，很大機會失去工作和長糧，重犯機會不高。辯方又指，被告之所以借貸，是因為他之前有賭博問題，而他現在已經無賭錢。

官拒先索社服令報告 辯方又呈上多份獎狀，內容包括被告曾在奧運幫手、曾破巨額毒品案、從起火船隻救出市民等。辯方明白控罪嚴重，但指出涉及金額在同類案件中不算高，冀法庭先索取社會服務令報告才判刑。不過，裁判官表示考慮到案情、被告的警員身份及相關案例，拒絕接納辯方建議，認為判監是不可免，故只為被告索取背景報告。

被告承認於2017年8月14日及2019年6月20日，分別向香港警察儲蓄互助社虛假表示，其貸款的每月還款總額/其他貸款來源的還款額分別是9,000元及5,000元，意圖詐騙而誘使該互助社，分別批出貸款110,160元及55,800元，而導致被告或其他人獲得利益。案情提及，有情報指被告有奢華生活習慣，與他的收入及財政背景不符。調查後發現，他向香港警察儲蓄互助社貸款時，曾向銀行及財務機構共借款152萬元，每月還款總額分別為約2.2萬元及3.9萬元，與其聲稱的不同。被告警誡下承認，他曾簽署聲明，確認申請資料屬完整。案件編號：ESCC 1508/2023