六合彩投注額年增29% 4400萬彩金無人認領

【本報訊】六合彩有4,400萬元彩金無人認領！香港賽馬會日前公布2022/23年報，馬會指隨着六合彩獎券自去年7月底起恢復每周攪珠3次，該年度的投注額亦持續回升，六合彩投注額大增29%至75億元。不過，忘記到投注站領取派彩的大懵人士亦明顯增加，無人認領的六合彩彩金款額由2021/22年度的3,000萬元，升至2022/23年度的4,400萬元，增幅近50%。

投注額仍低於疫前 根據馬會2022/23年報顯示，無人認領的六合彩彩金有4,400萬元，比上年度增加46.6%，亦是連續兩年有所增幅。而無人認領的賽馬彩金則有3,700萬元，對比上年度的2,500萬港元增加了48%。一如以往，無人認領的六合彩彩金將會撥入金多寶彩池；而無人認領的賽馬彩金及退款將撥作慈善用途，直接支付予信託基金。

馬會表示，本年度投注額仍低於2018/19年度錄得84億元的疫情前水平。不過，整體博彩及獎券投注額上升5.1%至3,048億元。