工廈謀殺案 傳墮斃疑兇嗜賭欠巨債

【本報訊】葵涌一幢工廈在前日揭發謀殺案，獨居七旬翁疑被鄰居勒斃藏屍旅行袋，疑兇其後畏罪墮樓身亡。據悉，遇害老翁育有兒女，惟早年婚姻觸礁，他退休前為燒焊師傅，在案發工廈地舖經營鐵閘工程，近期把地舖出售套現，再租住樓上劏房。無業疑兇疑因嗜賭致債台高築，不排除因鋌而走險爆竊事主單位，詎料遭撞破而錯手搞出命案。

涉事單位數日前傳嘈吵聲 案發現場為健康街萬利工業大廈，涉案劏房昨日已經解封，但在姓范（77歲）死者的劏房，依然傳出懷疑屍臭氣味，相信與他伏屍劏房數日，致屍身腐爛及發臭有關。據了解，范翁因滿頭銀髮，故被稱呼「白頭佬」；而墮樓身亡的姓周（26歲）疑兇，則因身材較胖被叫「肥仔」，二人租用9樓相鄰劏房單位已有一段時間。有其他鄰居指出，涉事單位在數日前曾傳出嘈吵聲，懷疑兩人曾經發生爭執。

據了解，范翁育有一子一女，早年與妻子感情破裂離婚，他本身為燒焊師傅，早年買下上址工廈地舖經營鐵閘工程。在退休前，范翁把地舖轉手套現，再於上址工廈樓上租住劏房，閒時熱愛行山，過着優游自在的退休生活。而周男則無業，家人居於葵涌邨，其劏房是與朋友夾份租用作娛樂用途。有消息指出，由於周嗜賭致債務纏身，有人曾經到其家人位於葵涌邨的單位追債。昨日中午約12時，工廈管理處派出兩名女保安員，帶備鮮花、蘋果和香燭等物品，到涉事單位門外進行簡單拜祭，二人對於案件均沒有多言，拜祭後隨即離去。

前日下午，執法人員因范翁被家人報稱失蹤，抵達其工廈劏房尋人時赫見血漬，繼而揭發他被人殺害後藏屍一個旅行袋內，並擺放在一部手推車上。未幾，周男被發現於大窩口邨墮樓身亡，人員經調查後發現兩宗案件有關，初步相信周男疑因欠債財困，潛入范翁劏房爆竊卻被撞破，繼而錯手勒斃對方及藏屍，最後告知親友後墮樓身亡。