環團：料月餅市道低迷 憂產量過剩浪費

調查指家庭平均購1.8盒 較去年少31% 本月尾就是中秋節，市民都會按傳統送贈月餅予親友，寓意人月兩團圓。有環保團體對市民月餅消費行為進行調查，預計今個中秋節，平均每個家庭會購買1.8盒月餅，較去年的2.61盒少31%，其中送禮月餅減少至0.94盒。團體認為中秋的氣氛及市道都未復甦，憂慮月餅市道低迷會令產量過剩造成浪費。

環團「食德好」在過去一個月，以網上問卷訪問350個家庭，發現平均每個家庭購買月餅的預算，由去年約456元，減少至373元。「食德好」認為今個中秋的氣氛及經濟復甦未如預期，擔心月餅銷情低迷，但產量過多，會造成浪費。

調查亦發現，全港去年食剩下超過320萬個月餅，平均每個家庭浪費1.2個月餅，浪費情況較前年有改善。食德好高級項目主任黃煒霖認為，去年月餅市場受疫情影響，過節氣氛及經濟環境未有如預期般復甦，低迷的銷情令人憂慮，未必反映市民環保意識提升。

「流心奶皇」蟬聯最受歡迎 有見港人食剩月餅的原因主要是收到太多月餅、健康考慮及不合口味。黃建議市民送禮前宜了解對方的意願及口味，或以食飯等方式表達心意。他續指，近年愈來愈多環保機構及團體舉辦月餅回收，鼓勵市民盡量在節日前捐出多餘月餅，以減少浪費。 而該環團就連續第9年推出「惜食約章」，鼓勵企業及團體承諾，今年不送月餅賀禮給客戶夥伴，或者向客戶夥伴表示不接收月餅賀禮。

環團另統計市民今年對月餅款式的喜好，發現「流心奶皇月餅」繼續是本年最受歡迎的月餅種類；另一個值得留意的轉變是「雪糕月餅」從2021最受歡迎的月餅種類跌至今年的第4位，明示喜歡收到的受訪者僅僅多於不喜歡的，反映該種類的月餅較以往失去了不少支持者。若按年齡組別的喜好，「雙黃白蓮蓉月餅」深受60歲以上的受訪者歡迎，相信資料可讓各位子女作參考。