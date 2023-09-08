數碼港遭黑客入侵 勒索234萬

【本報訊】網絡安全威脅消息平台《FalconFeedsio》日前在社交媒體發文指，有勒索軟件黑客組織攻擊數碼港，聲稱已取得超過400GB數據，被盜資料包括公司文件、個人相片及身份證明文件等，黑客在網站就資料索價約30萬美元（約234萬港元）。數碼港證實部分電腦系統被非法入侵，私隱專員公署回覆傳媒查詢指，在8月18日收到相關的資料外洩事故通報，已根據既定程序就事件展開循規審查。換言之，有關事件已發生超過兩星期。

數碼港公布，有未經授權的第三方入侵數碼港部分電腦系統，並表示非常關注事件，並透露在本周三（6日）較早前的資訊科技安全檢測過程中，注意到網上流出懷疑與該事件有關的資料。數碼港已立刻採取行動控制，對於任何形式的網絡犯罪行為予以嚴厲譴責，並會全力配合執法部門工作。

私隱署上月中收通報 有關公司又指，一直高度重視數據安全和個人資料私隱，已就是次事件採取一系列的安全防範措施，包括重新檢視電腦網絡安全設施及現時的數據處理守則。數碼港有超過1,900間社群企業進駐，包括超過800間駐園區及接近1,100間非駐園區的初創企業和科技公司，由政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。

私隱專員公署回應指，在8月18日收到相關的資料外洩事故通報，並按既定程序展開循規審查，現階段未能透露詳細資料。公署呼籲受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用，可考慮更改網上帳戶密碼，並啟用多重認證功能，留意個人電郵有否不尋常的登入紀錄。