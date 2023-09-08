調查：66%港女願與伴侶夾錢買樓

【本報訊】置業結婚是不少港人的夢想，不過在樓價高企的香港，「置業後結婚」卻是難上加難。有交友配對公司昨日（7日）發布有關結婚置業的調查結果，發現一向被指有「拜金」刻板印象的港女，其實有近80%指並不認同「置業後結婚」是必要條件；而在雙方均沒有物業的情況下，若要與另一半買樓自住，亦有66%女士指會與伴侶夾錢支付首期。

交友配對公司HK Romance Dating Limited（HKRD）創辦人黃嘉如表示，其實大部分港女並非「咁現實」，大多單身男女均會以雙方的價值觀、興趣等作優先配對考慮。

拍拖結婚 置業非首要條件 交友配對公司HKRD於今年6月至8月，訪問了443名男女有關置業結婚調查。調查結果顯示，有72%男士及53%女士認為擁有物業，會較容易結識另一半；不過，有78%女士及81%男士均不認同要「置業後結婚」。

此外，調查結果亦顯示，若選擇租樓，有36%男士及56%女士願意為伴侶支付一半的租金；更有52%女士會願意與男士一人一半供樓。

黃嘉如認為，大部分本港單身男女均較重視對方的興趣、價值觀或學歷等，相對來說「有無樓並非首要條件」，她又指不少港人願意結婚後再考慮置業。