黑雨襲港 多區淪澤國

【本報訊】受惡劣天氣影響，天文台在昨晚9時25分，發出黃色暴雨警告信號，約25分鐘後隨即改發紅色暴雨警告信號。期間，全港多區均受大雨影響，多處出現嚴重水浸。其後，天文台於昨日深夜11時05分改發黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續，有強陣風吹襲。

早前暴雨警告信號生效前，即昨晚7時44分，天文台已發出局部地區大雨提示，6分鐘後再發出新界北部水浸特別報告，表示新界北部尤其是沙頭角一帶會受大雨影響。在過去1小時，該區錄得超過70毫米雨量。

期間，粉嶺沙頭角公路出現水浸情況，車輛需要慢駛，途經公路時恍如陸上行舟，四周已被淹浸。另外，沙頭角街道俱被雨水淹浸變成澤國，更有人報稱被困巴士車廂。

此外，在鹿頸雞谷樹下，整條村都被水淹浸包圍，有車輛更被浮起，期間有兩名男村民為避開水淹，慌忙走上村屋二樓躲避；一輛專線小巴駛過被水淹浸的道路時死火停下。同一時間，烏蛟騰均出現嚴重水浸。

港鐵關出入口 途人隨水漂流 除了新界北部成水浸重災區外，港島東區筲箕灣及柴灣亦是另一重災區，有途人不慎跌倒，隨水漂流。有當區居民拍攝環翠道恍如山洪暴發，港鐵柴灣站有水湧出，柴灣道瞬間變成「柴灣河」。港鐵表示，因站外路面水浸，柴灣站及上水站部分出入口須暫時關閉。

有網上圖片顯示，環翠道近興華一邨有如山洪暴發，大量雨水沿斜路傾瀉而下，途經市民及車輛均須停下暫避「洪峰」。另外，連接筲箕灣至柴灣的柴灣道疑因未能及時疏導雨水，部分路面出現嚴重水浸。同時，筲箕灣多條街道在暴雨下變成河道，其中東大街水深及膝，驟眼下整條街已變「黃河」。