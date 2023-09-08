政黨倡樓市減辣 降低股票印花稅

【本報訊】新一份施政報告下月發表，有政黨建議適度為樓市「減辣」，容許本港永久居民購買第二個住宅物業時，繳付的從價印花稅由現時15%減至6%；合資格海外專才若在港置業，建議亦豁免繳付買家印花稅，但如留港未夠7年即出售物業離開，則需向對方追收稅款差額。

議員周浩鼎表示，現時本港居民購置第二套住宅需繳納15%「辣招稅」，建議降至6%。他解釋指，現時首置稅率為3%，3%兩倍即為6%，毋須再為第二套住宅支付高額稅款，以「適度減辣招」。議員陳仲尼亦建議降低股票印花稅，激活高頻及套戥交易，建立框架和渠道吸引海外人民幣資金回港投資。

倡刺激夜經濟要持續 對於政府下星期公布激活夜經濟方案，議員鄭泳舜認為方案要具持續性，不但在中秋和國慶前後舉辦，更要延續至聖誕及農曆新年，亦可配合大型活動，舉辦文化藝術表演，讓市民外出參與。他又希望政府盡量拆牆鬆綁，包括放寬場地申請等，讓青年參與社區活動。

鼓勵生育方面，議員林琳建議推行彈性上班時間，向新生兒及孕婦分別提供1萬元及2萬元津貼，並增設兒童事務專員統籌兒童政策，以及設立新生代儲蓄基金，由政府、家庭及第三方供款投資，以助長遠規劃兒童未來。另該黨又期望新一份施政報告，可以提出告別劣質劏房的時間表、增加24小時過關口岸等。