國泰馬航放棄合作協議 競委會結束調查

【本報訊】競爭事務委員會（競委會）決定結束對兩間航空公司，即國泰航空有限公司（國泰）及馬來西亞國際航空公司（馬航）擬達成商務合作協議的調查，兩間航空公司此前已通知競委會，決定不會落實該協議。該兩間航空公司早前建議，就所有由國泰及馬航營運、往返香港與馬來西亞的定期客運航班，訂立共享航班的商務合作協議。在共享航班或聯營的安排下，不論航班實際上是由哪一間航空公司營運，航空公司之間都會攤分該航線的收益及成本。

落實恐降低減價誘因 在調查期間，競委會的初步評估認為，往來香港與馬來西亞的航空客運服務市場高度集中，兩間航空公司的市場佔有率相當高，亦是彼此間最接近的競爭對手。當該協議落實後，所產生的實際效果，將等同兩間航空公司以單一實體經營這些航線，它們之間的競爭有可能因而完全消除。此外，有關市場似乎存在着進入市場及擴充業務的障礙，而其他現存的航空公司亦未必能對該兩間航空公司構成足夠的競爭制約。競委會關注該協議落實後可能會降低兩間航空公司減價，以及改善服務質素的誘因，從而影響往來香港與馬來西亞的乘客。

國泰航空表示，兩家航空公司基於商業考量，已於今年7月31日終止有關業務合作的磋商，而香港及馬來西亞的有關監管機構亦已獲悉有關決定。國泰航空指，在接獲競委會可能提出的明確意見或關注前，兩航空公司經已終止磋商。