收賄款代購優惠機票 3國泰前員工囚5個月起

劉靜雯

【本報訊】3名國泰航空公司的前僱員，在一年半間與另外3人串謀收取共約8.9萬元賄款，利用國泰的員工福利計劃，以協助該3人用優惠價格購買機票，涉及約49程機票。3名國泰前僱員被控共4項串謀使代理人接受利益罪，其中一人早前承認3罪，餘下兩人經審訊後，被法官郭啟安裁定罪成。3人昨於區院被判監5至6個月，並須將賺取的得益，交還予國泰作為賠償。

兩名不認罪的被告是李仲輝（男、28歲、前機艙服務員）及王愛婷（女、33歲、前機艙服務員），兩人各否認一項串謀使代理人接受利益罪，昨各被判囚5個月。同案另一被告劉靜雯（女，36歲、前航空艙務長）則早已承認3罪，並轉為控方證人指證該兩名被告，最終判監6個月。據庭上披露，3人已將獲取的得益，即約8.9萬元交予國泰作為賠償。

串謀外籍人士 一折價購買 法官昨判刑指，本案涉及貪污，應判處監禁。不過法官認為雖然各被告確有賺取利潤，但並非代表國泰有所損失，法官更曾指出，案件本身可交往裁判法院處理。法官又指國泰確認除本案3名被告外，過往10年均無發生過同類個案，加上3名被告已退還獲得的利益予國泰，故給予額外減刑，被告劉靜雯因曾出庭指證另兩名被告，再獲減刑。

控方案情指，3名被告在2018年12月至2019年9月期間，與其他外籍人士串謀，提名對方成為國泰員工福利下的「同行旅伴」，令對方可以用正價一折的優惠，購買機票，被告們則從中收受約8.9萬元得益。案件編號：DCCC 490/2021

李仲輝