當局稱聽到重建十三街訴求 強調勿忽視維修

【本報訊】市區更新進度緩慢，不少舊樓長期失修，成為「市區炸彈」。發展局局長甯漢豪表示，政府及市區重建局清晰聽到重建土瓜灣「十三街」的訴求，希望居民給予空間讓市建局規劃項目，惟強調業主亦有責任做好樓宇維修的工作。

爭取年底提交強拍草案 甯漢豪出席一個九龍城區規劃發展交流會時稱，市建局已先後在九龍城區內開展14個重建項目，合共可以提供1.5萬個住宅單位。她亦主動提及，聽到街坊希望重建「十三街」的聲音，但知道「十三街」內多幢樓宇收到強制驗樓的通知，希望業主不要因為打算重建，就不理會樓宇維修。

因應近日發生多宗舊樓冧石屎的意外，發展局已成立三方制度，統籌屋宇署、民政事務總署和市建局，教導業主如何做好維修。而市建局已經開展「聯廈聯管」試行項目，協助大廈共同聘用一個物業管理公司，攤分管理成本，提升居住環境，審視成效後可擴展項目。

至於為加快舊樓重建步伐，當局爭取年底向立法會提交降低大廈強拍門檻的修訂條例草案，她希望業主不要將強拍視為「洪水猛獸」；政府會成立專責辦公室，協助受強拍影響的小業主，包括提供法律支援和樓宇估價服務。