70%婦女難兼顧工作家庭 促增託兒設施

【本報訊】本港愈來愈多在職女性身兼母職，需要政府提供日常照顧子女的支援。有工會昨日公布有關婦女勞動力及鼓勵生育的調查報告，當中提到本港婦女勞動力參與率僅為48.6%，對比新加坡同類參與率達到63%以上，香港婦女勞動力仍有提升空間；但調查中分別有約70%在職及非在職婦女均認為工作時間難以配合照顧家庭的需求，加上欠缺託兒服務，令她們未能安心工作。該工會建議政府帶頭增設託兒設施，並增加「全職媽媽免稅額」等措施以鼓勵及協助婦女就業。

該工會在今年8月初進行「婦女就業情況及支援服務調查」，一共訪問了566名婦女。結果顯示，在職婦女中有47.4%認為「託兒服務不足夠」；有43.3%則指「缺乏合適的照顧者」，反映雙職婦女正同時面對工作及照顧家庭兩大壓力。

逾七成非在職考慮重新工作 而非在職婦女方面，有44%人指離開職場的時長高達5年以上；36.2%人表示因為需要照顧子女而選擇不工作；18.6%受訪者因為難以兼顧工作以及為家庭而放棄工作。不過，有超過70%非在職婦女表示考慮重新投入勞動市場，她們渴望通過工作緩解家庭經濟壓力，同時重拾人生價值，並望時刻與社會接軌。

該工會建議政府帶頭為公務員提供託兒服務，並鼓勵私人企業效法；同時應推行多項輔助生育措施，例如延長卵子冷凍保存日期，增設卵子銀行等。