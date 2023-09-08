香港藝術館三城記巡迴展 明清時期灣區風貌再呈現

【本報訊】由廣東省博物館、澳門博物館和香港藝術館聯合籌劃的巡迴展覽「三城記——明清時期的粵港澳灣區與絲綢外銷」，今日起至12月17日於香港藝術館舉行，集合3間博物館合共108組珍藏，呈現明清兩代風貌和絲綢生產工藝，讓觀眾認識3地如何透過海上絲綢之路訴說中外文化交流的故事。

108組珍藏細說絲綢外銷輝煌史 以廣州為中心的珠三角一帶，自秦漢時期起已是海上絲綢之路的重要起點，也是中外海上貿易的樞紐。至明清時期東西航路開通，絲綢作為重要的大宗商品，經由粵港澳運銷到世界各地。絲綢外銷見證了昔日手工業的輝煌和貿易全球化的進程。

今次展出的珍貴藏品包括外銷畫、銷往海外的精美絲織製品如提花織物、手繪絲綢和刺繡絲綢、服裝飾物及家居織物等，分別於「灣區舊貌」、「絲綢外銷」、「絲綢換白銀」和「今日灣區」4個部分展示。精選展品包括19世紀繪畫粵港澳地區面貌的油畫作品《維多利亞城遠眺》、《濠江漁歌》和《廣州十三行商館》。

3件屬國家三級文物，包括清代的白地絲綢手繪花鳥壁紙、廣東彩元繡莊的廣繡八仙賀壽圍屏和紅緞地三藍繡花蝶補服女褂。還有19世紀漆木描金縫紉台，以及1940至60年代戲服黃地金銀密片車裝等。