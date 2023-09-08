醫健：職場健康：辦公室健康零食之選

整天在辦公室工作一定有嘴饞的時候，因此不少打工仔都會準備一些零食放在辦公室，既可以短暫補充體力，又可讓頭腦保持清醒。然而，不健康的零食或進食過量，卻會成為「健康殺手」，我們如何可以滿足嘴饞但又食得健康？

一個理想的零食組合，既可以有助穩定血糖，令身體充滿能量，同時又可以滿足一時的「心理飢餓」。選擇零食時，應該要包括碳水化合物，同時配上蛋白質或健康的脂肪。

蔬果類的零食例如新鮮的蘋果、香蕉、番薯等含有原型碳水化合物及纖維，可以增加飽腹感，亦有助維持腸道健康。而乳酪、牛奶、芝士等的乳製品類零食中則含有豐富蛋白質及鈣質，有助我們維持肌肉及強化骨骼，預防骨質疏鬆。此外，脆卜卜的低鹽或無鹽果仁類零食就含有豐富的不飽和脂肪酸及纖維，不僅對心血管健康有益，還可以幫助腸道蠕動。

雖說以上3類零食相對健康，但我們亦要控制進食的分量。零食的進食時間可以安排在兩餐正餐的中間，便不會影響下一正餐的胃口。留意要避免選擇含高脂肪（如威化餅、蛋撻、椰汁糕、牛油曲奇等）、高糖分（如朱古力、汽水、加糖果汁等）及高鹽分的零食（如加鹽果仁、醃製涼果如話梅等）。

購買零食時，要留意零食是否有進行加工及添加調味料；查看一下包裝上的營養成分資料，包括油、鹽、糖分的含量，盡量避開這些零食陷阱，減少患上高血壓、高血脂或高血糖的機會。

職業安全健康局

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