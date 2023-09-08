醫健：醫患同行：對施政報告的期望（二）：中醫藥

近年中醫中藥在香港有長足發展，現時中醫界已經是香港醫療體系內一個不可或缺的支柱，產業亦趨向多元化，包括公私營的中醫服務、中藥的鑑定及標準、藥材的品質及監管質素的提升，配合科研及中西結合的發展，足以令整個產業在世界各地有輻射性的效應。加上香港首間中醫院即將投入服務，中醫藥在臨床及科研領域必定繼續發光發熱。

在本年的施政報告中，關於中醫藥的發展上，醫務衞生局局長亦提到要強化醫衞局內中醫藥處的職能，並且設立「中醫藥發展專員」的職位，以加強專業及政策層面的協調及統籌，全方位推進中醫藥發展。其中透過制訂中醫藥發展藍圖，以中長期策略性研究香港中醫藥在內地，以至一帶一路、東盟及世界所扮演的角色尤為重要。在中醫服務方面，政府亦打算增加資助中醫藥門診服務名額，由60萬個增至80萬個。

至於中西醫協作服務，現時除了業界舉辦的非定期交流研討以外，在公營及私營臨床醫療應用上仍然不普遍，政府應帶頭在公立醫院不同專科上，尤其是實證醫療上中西結合有顯著功效的病種，恒常性及規範性提供中西醫協作服務，並有條理地訓練中醫及西醫互相認識學習，且盡快把服務擴展至7個醫管局的聯網醫院，締造有香港特色的中西結合醫療服務。

國家將中醫藥發展上升為國家戰略，中醫藥面臨千載難逢的機遇。透過《粵港澳大灣區中醫藥高地建設方案2020-2025年》藍圖，以促進與內地更緊密中醫藥協作，尋找臨床及科研上更高的台階及新方向。

近年內地及香港一些前瞻性的專家亦開始推動中醫藥全產業鏈發展。形式可通過政府引導、市場發力的模式向各省市加速推動。探索以「研發在港澳、產業化在內地、市場向海外」的中醫藥發展合作創新模式。建立以政府資金為引導、企業投入為主體、社會資金廣泛參與的投入機制，推動成立中醫藥產業發展基金，建立「中醫藥資源綜合信息服務平台」，推動中醫藥數據及資源共享，解決中醫藥技術樽頸、市場屏障和地方保護、市場分割等問題。

政府亦應加強科技引領，制訂中醫藥國際標準，致力發揮港澳地區中醫藥科研實力，推動內地與港澳地區建立中醫藥科研交流與協作機制，加強中醫藥醫療、教育、科技產業的協作，把香港打造成國際中醫藥貿易中心，推動中醫藥走向世界。

病人及醫護權益協會召集人龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會