九巴車廠 褪車疑撞斃同事 司機涉３罪被捕

任職九巴早更的中年男車長，昨晨在九龍灣車廠取車開工，期間疑被一輛褪後的巴士撞倒，頭及腳部重創昏迷倒地，惟肇事司機竟懵然不知，闖禍後驅車離去。事主約兩小時後始被同事發現，惜送院後傷重死亡。執法人員翻查現場「天眼」片段，經調查後以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」等3宗罪，拘捕一名涉事九巴車長。九巴對意外深感哀痛難過，會向死者家屬提供適切支援及協助。

現場為九龍灣臨華街1號九巴車廠。昨日清晨7時許，一名姓羅（49歲）男車長，被同事發現倒臥車廠天台毫無反應，頭及腳部嚴重受傷遺下血漬，懷疑他被車輛撞倒，遂慌忙報案求助。羅由救護車急送聯合醫院搶救，惜至早上7時49分被證實死亡。據了解，羅昨日負責駕駛早更巴士，按正常程序抵達九龍灣車廠報到，並且前往車廠天台取車，約於早上7時30分，他被發現倒臥在上斜路前往天台行車道的出口位置。

料案發後兩小時始揭出事 執法人員封鎖現場，同時翻查車廠閉路電視錄影調查，發現羅遭一輛褪後的巴士撞倒。據悉，涉事巴士設有倒車鏡頭和車尾距離感應器。其後，人員鎖定肇事司機，經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」，拘捕該名姓孫（45歲）九巴車長，他已被扣留調查。消息指，羅育有兒女，清晨近5時開工，相信在事發後兩小時始被發現出事。其家屬接獲通知趕至醫院了解，有女眷得悉噩耗後激動嚎哭。

工會批制服反光物料不足 九巴僱員工會主席郭志誠向傳媒表示，羅於今年5月入職，懷疑出事時正檢查巴士，退後時被巴士撞倒。郭又透露九巴車廠缺乏泊車場地，存在超泊問題；巴士密集、通道狹窄更易生意外，加上凌晨時分車場環境幽暗，車長制服反光物料不足，不排除因此釀成悲劇。

九巴發言人表示，九巴於2022年1月為車長更換制服，制服設計照顧到安全方面，正面和背面增加垂直的銀灰色反光條子，符合國際標準，有助保障車長工作時的安全。在推出制服前，九巴已多次與員工溝通，聆聽他們的意見，日後公司會再與員工溝通，了解他們的意見。至於有關車廠泊位不足問題，以九龍灣車廠為例，車廠的泊車位使用率相當高，九巴已盡力把部分巴士停泊到其他衞星車廠及巴士總站，以應付實際營運需要，期望日後能物色更多泊車位，改善現時泊車位不足的情況。

九巴重申，公司非常重視車廠內的行車安全，除設有足夠照明系統，亦有車速限制、安全提示標誌、清晰行車線等，並為所有員工提供充分的安全訓練。另外，公司不時檢討車廠的運作程序和安全指引。九巴對今次意外感到非常哀痛和難過，再次對死者家屬致最深切慰問，會全力向家屬提供最適切支援和協助，並會為其他有需要的同事提供情緒支援及輔導。