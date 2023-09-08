打擊交通違規 逾四千司機行人遭票控
【本報訊】今年首8個月全港共發生71宗奪命交通意外，導致71人死亡，包括44名行人及27名司機、乘客或騎乘單車人士，而死亡的行人中，有27人為65歲以上長者，人數較去年同期上升約三成四，是3年以來最高。經調查後，有關意外大致歸因於超速駕駛、危險駕駛或車輛失控，有見及此，執法部門於8月13日至9月2日展開全港性行動，在各區共174個人車繁忙地點，針對行人及駕駛者違規行為執法，以保障行人安全。
違規行人存僥倖心態
行動中人員共票控1,785名違規行人，當中約四分之一為65歲以上長者，大多涉及不依交通燈號過路、未有使用15米以內的行人過路處或過路設施等。人員形容違規行人低估車速、路距等，未能實際掌握路面情況，又或存在僥倖心態，令自己置身意外風險中。
同時，人員票控2,411名違例司機，當中大部分為的士及貨車等職業司機，涉及駕駛期間使用電話、無依從路面標記或超速等。人員批評有關司機不良駕駛態度增加意外風險，甚至引致死亡，呼籲司機駕駛期間留意盲點，確保四周無人始開車，而途人亦應遵守交通規則，時刻保持警覺。
執法部門於早前動員555名不同界別及團體成員，在全港多區共50多個地點舉行宣傳教育周，以提醒市民留意行人安全。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：