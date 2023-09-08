打擊交通違規 逾四千司機行人遭票控

【本報訊】今年首8個月全港共發生71宗奪命交通意外，導致71人死亡，包括44名行人及27名司機、乘客或騎乘單車人士，而死亡的行人中，有27人為65歲以上長者，人數較去年同期上升約三成四，是3年以來最高。經調查後，有關意外大致歸因於超速駕駛、危險駕駛或車輛失控，有見及此，執法部門於8月13日至9月2日展開全港性行動，在各區共174個人車繁忙地點，針對行人及駕駛者違規行為執法，以保障行人安全。