皇后山邨交通死症 運署補鑊紙上談兵

巴士站設計無助分流 強加班次恐超負荷 入伙逾兩年粉嶺皇后山邨被指交通規劃不當，早前開學日上午繁忙時間接連出現長長排隊人龍，惹來居民不滿。本報早前報道相關情況後引起社會關注，記者昨晨7時再到現場視察，發現等候九巴78A號線的人龍不再，惟排隊候小巴的人龍依舊，居民指平均約20分鐘才上到車，更曾試過等足50分鐘導致兒子上學遲到。九巴昨早亦派員到場監察，並促請運輸署正視皇后山交通規劃失當事宜，進一步改善居民「搭車難」的困境。

指公司在繁忙時間實行分開皇后山邨及山麗苑的巴士，結果前者可節省最多7分鐘車程，後者亦有位置坐，是個雙贏方案，而公司亦盡量爭取在現有資源內「盡做」。

等車近句鐘 學童遲大到 「平時要等10幾分鐘上到車，有次試過等咗50分鐘，搞到個仔遲到。」昨日早上7時多的皇后山邨小巴站，排隊人龍依然延伸至的士站，帶兒子上學的張太指，兒子在上水上學，故此只能等候往上水的專線小巴503或503K。她稱早已習慣每朝排長龍，幸好昨日交通尚算暢順，只需等10多分鐘就可上車，惟她指丈夫需要乘車到市區工作，形容自己坐車所需時間比起住在深圳的朋友更長。她擔心日後興建皇后山邨二期再加上大型私樓後，交通將會進一步惡化，盼當局正視並改善交通規劃事宜。

至於市民倚重接駁到粉嶺港鐵站的九巴78A號線，昨晨未見長長人龍，九巴因應情況加開78B特別班次往上水，而主力的78A線則安排多名職員持流動八達通機，讓居民在巴士的中門上車，又架設「雪糕筒」協助分流，高峰時人流雖高，但乘客幾乎不用排隊就上到車，而不少巴士滿載後亦直接轉右出粉嶺。

早上繁忙時段易現樽頸 昨晨到場監察的九巴副車務總監（東部）（署理）黃裕廷指，公司安排早上繁忙時間，將皇后山邨及山麗苑的班次分開，結果顯示由皇后山邨直出粉嶺站的班次，比原定時間快6至7分鐘，而山麗苑居民亦有專屬班次，不用擠上已近滿座的車廂，形容安排對雙方都具裨益，會繼續相關措施。

黃又指，皇后山邨入伙後見到78A需求不停上升，九巴設立排隊區等維持秩序，惟巴士總站以至月台分配等硬件未能配合。他認為龍馬路的車流量高，不停加巴士只會加劇負荷，加上沙頭角公路亦已飽和，早上繁忙時間容易出現「樽頸」，故此九巴已盡力增加資源去滿足居民需求。

運輸署表示，會與專營巴士公司留意乘客需求，適時調整現有巴士路線服務安排。因應皇后山擴展用地公營房屋的發展，該署會適時規劃交通設施及公共運輸安排，以配合乘客需求和提供適切的公共運輸服務。