新世界迪士尼合作 機場航天城開精品店

【本報訊】新世界發展有限公司及香港迪士尼樂園度假區簽訂合作備忘錄，雙方將探討多個協同合作機遇，包括於全港首個旅遊娛樂地標11 SKIES開設全新精品店、增強交通接駁，以及開發嶄新旅遊及文化產品，將大嶼山升級轉型為國際旅遊娛樂產業園。毗鄰香港國際機場及港珠澳大橋，11 SKIES和香港迪士尼將共同發揮此戰略地利位置的獨特優勢。

位於香港國際機場航天城，去年起至2025年分階段開業的11 SKIES，為全港最大型一站式零售娛樂商業地標，總樓面面積逾380萬平方呎，當中3座甲級辦公大樓K11 ATELIER 11 SKIES已於去年中啟用，租戶主要為金融及財富管理、醫養健康、跨境商業等專業服務。

零售餐飲料逾800店舖 而未來開業的零售娛樂餐飲部分，雲集超過800間店舖、涵蓋逾120種餐飲概念，以及8個首度亮相香港的世界級娛樂設施，將會是香港最大的室內娛樂空間。

香港迪士尼樂園將推出更多嶄新項目，其中華特‧迪士尼與米奇老鼠銅像「創夢家」10月揭幕，而萬眾期待的「魔雪奇緣世界」將是全球首個及最大型的《魔雪奇緣》主題園區，11月開幕。根據雙方的合作備忘錄，新世界及香港迪士尼探討的協同合作將涵蓋零售、產品開發及宣傳層面。

香港迪士尼計劃在航天城11 SKIES開設精品店。（模擬圖片）