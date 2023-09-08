海濱夜市小食檔欠吸引 業界冀增文娛活動

【本報訊】近期政府提出「搞活」夜經濟，並計劃下周公布夜經濟活動安排。香港餐飲聯業協會會長黃家和昨出席電台節目時表示，當局正與業界籌劃在灣仔海濱舉辦夜市活動，期望活動在10月前數日開始，並延續至聖誕新年。至於活動是否能吸引港人留港消費，黃則指要視乎活動的多元性。廠商會會長史立德亦認同政府推出夜經濟活動提振經濟，期望中秋有一系列活動吸引市民和旅客消費。

改至銅鑼灣避風塘舉辦更適宜

黃家和表示，夜市主要有較多人認識的品牌食品參與，若能夠在銅鑼灣避風塘舉辦，相信成效更佳；現時政府已計劃在灣仔海濱舉辦夜市，希望活動可以長期舉行，日後能成為景點，吸引海外旅客。對於如何吸引北上消費的港人留港，黃家和坦言若夜經濟活動只是「拮魚蛋」，吸引力並不大，早前亦曾與本港財金官員探討，對方希望在不同場合舉辦不同夜間經濟活動，黃家和建議灣仔海濱的夜市能結合小型音樂會及其他文娛活動等。史立德則建議，可以向旅客派發夜間消費券，例如規定到晚上9時後才可使用，提供餐飲、交通等優惠；他又建議可以邀請國際知名的樂團和馬戲團訪港，在中環海濱等地表演。