復興廟街夜市 11月榕樹頭開騷

牌樓改做大牌檔 聲色藝美食吸客 大牌檔林立、路旁突出的霓虹招牌，均是油麻地廟街的標誌。自從疫情以來，本港旅遊業一落千丈，原先是旅遊勝地的廟街夜市亦同樣沉寂下來，港府近期提出「搞活」夜經濟，廟街夜市亦成為其中一個重新復興的目標。廟街販商商會主席陳錦榮向本報透露，上周末已與多個政府部門開會討論，擬於牌樓大搞美食廣場，又打算將現時的購物區轉型銷售食品手信；榕樹頭公園更會化身文化藝術區，邀請嘉賓表演，預計最快11月新廟街夜市變身。

政府擬於下周公布夜經濟活動「香港夜繽紛」，在西九文化區舉行啟動禮，公布籌辦連串夜間活動。陳錦榮表示，早前獲旅遊發展局邀請，重新發展廟街夜市，而上周末商會已與食物環境衞生署、康樂及文化事務署、民政事務總署及旅發局多方會面，擬由旅發局出錢整修裝飾，參考外國的燈飾設計，在牌樓附近張燈結綵，營造夜市氣氛吸引旅客。

購物區轉型賣港手信 陳錦榮表示會在牌樓位置開約20檔大牌檔，優先邀請附近食肆參與，出售港式小食，「等啲人坐低飲吓酒」；而現有雜亂無章的購物區，亦會邀請檔販轉型，出售牛肉乾、杏仁餅等手信，吸引海外遊客。此類食物類手信原先需申領牌照，不可在街邊攤販出售，但經部門討論後，料可拆牆鬆綁。

玉器市場開放至9時 至於榕樹頭公園則劃為文化藝術區，聖誕節、元旦等均會舉辦活動，邀請不同團體嘉賓表演，同時設立「睇相區」。預料榕樹頭天后廟及油麻地玉器市場亦會延長開放時間至晚上9時。

問及廟街商舖反應，陳錦榮指大都非常支持，指廟街有多間東南亞食肆，屆時美食廣場除港式食品外，更有東南亞菜式，與台灣或內地夜市有截然不同的享受；玉器市場檔販亦對延長營業時間表示歡迎。不過，他強調舉辦夜市必然會有噪音聲浪，期望當局能特事特辦，預料是次計劃由11月起舉辦，初步試行4至5個月，若反應正面，甚至可舉行4至5年，讓廟街再次發展成旅遊熱點。記者梁皓芊