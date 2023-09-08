安康大藥坊 遇記者採訪突拉閘

消委會點名藥店之一 「安康大藥坊」昨午突落閘。

【本報訊】銅鑼灣4間藥店涉以俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，銷售中藥材及參茸海味，昨遭消委會點名譴責。本報記者昨午到達現場視察，發現所有涉事藥房均如常開門營業，惟各店內職員卻未有對被點名一事作正面回應，僅表示「只是打工」、「不清楚、不知道」。期間，疑似改名重開於同一地址的「安康大藥坊」，遇記者到訪後突然拉閘關門，店員未有透露原因。

消委會點名譴責4間位於銅鑼灣的藥店，包括「藥城」、「521生活百貨」、「環球大藥坊」、「安康大藥坊」，續以不良營商手法瞞騙消費者。

各舖職員均拒回應 記者昨午到場發現，各舖均有如常開門營業，期間亦有顧客到店內購買生活用品。記者隨即進入各店追問，惟各店員工未有對被點名一事作正面回應，僅稱「只是打工」、「沒有回應」、「不清楚」、「不知道」。

採訪期間，其中被點名的藥店「安康大藥坊」，約昨午12時15分突然落閘停止營業，期間只眼見職員「一邊關閘、一邊同人講電話」，未有向記者透露關門原因。此外，記者亦發現安康大藥坊內仍保留前身「環球」的字眼，疑有「換湯不換藥」之嫌。附近藥店職員林先生向記者表示，不擔心事件會影響附近一帶生意，認為「做好自己就無乜問題」，又指其藥店產品是標榜實價，確保顧客清楚價格才售賣。