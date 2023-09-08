藥城前身宗宏堂大藥坊 8年前亦遭點名 改名續經營

【本報訊】消委會點名譴責銅鑼灣4間藥店，涉嫌誤導顧客、屢犯不改，其中一間更於8年前被譴責過，之後改頭換面繼續經營。消委會營商手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫指，藥店改名是業內慣常伎倆，以「換湯不換藥」的經營模式，繼續瞞騙消費者。

換湯不換藥 慣常伎倆 經翻查資料發現，消委會留意到「藥城」同一舖位的前身為「宗宏堂大藥坊有限公司」，2015年同樣曾被消委會點名譴責以不良手法經營。消委會再經翻查公司註冊處資料後發現，「藥城」其中一名股東正是「宗宏堂大藥坊有限公司」。

至於另一間被點名的「環球大藥坊」雖則看似結業，並由「安康大藥坊」取代，惟消委會不論從投訴人於消費時索取的名片，以及從商業登記紀錄發現，兩間藥店均同樣由「新兆財有限公司」營運，反映藥店改名是業內慣常伎倆，以「換湯不換藥」的經營模式，繼續瞞騙消費者。

彭楚夫認為，除了大力譴責相關商戶使用不良銷售伎倆外，消費者教育都好重要，亦相信現時收到的投訴只是一小部分、冰山一角，因很多消費者均是旅客，來港短時間被騙。他提醒，顧客若遇到強迫購買時要保持冷靜，不要提供現金，以及信用卡、電子支付二維碼等資料，顧客可致電消委會或向海關投訴。

他續提到，消委會早年亦與內地多個省市消委會簽訂合作協議，有跨境消費投訴轉介機制，指旅客回內地後仍可向所在省市消委會投訴。