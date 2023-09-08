藥店劏客禁不絕 換塊招牌又吸血

屢收投訴當無到 消委會點名斥4舖 藥店劏客禁之不絕，消費者委員會點名譴責銅鑼灣4間藥店，涉以俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法銷售中藥材及參茸海味，該等藥店屢收投訴當無到，換塊招牌又重新吸血。有關店舖所接獲的投訴數字，在通關復常後明顯增加，今年首8個月已錄49宗，最終實收金額較顧客原先理解貴16倍，最高損失金額更高達近11萬元。消委會批評他們以卑劣銷售行徑瞞騙顧客，大大影響旅客到港體驗，亦對本地零售和旅遊業造成打擊，嚴重損害本港聲譽。

首8個月錄49宗投訴 涉款58萬 涉事4間藥店均位於銅鑼灣駱克道及東角道一帶，分別是「藥城」、「521生活百貨」、「環球大藥坊」，以及「安康大藥坊」。消委會在2021年至2023年8月間，共接獲96宗關於以上4間藥店在售賣中藥材及乾貨海味的投訴，而單計今年首8個月更已接獲49宗，超越去年全年的26宗，當中39宗為旅客投訴，分別來自澳門、新加坡及內地，餘下10宗為本地人，涉及總金額逾58萬元，即平均每宗個案金額約1.2萬元。

顯眼標示價格 細字寫重量單位 消委會指出，大部分投訴涉及俗稱「斤變両」、「両變錢」的不良營商手法，譬如藥店會將中藥材及參茸海味價格標示於顯眼位置，但在售價下方則以非常細小或不顯眼顏色的字體標示重量單位，令消費者難以察覺。

顧客查詢時，店員不會提及計價重量單位，即使顧客刻意問及，店員亦只顧左右含糊說出「香港是1斤16両」，甚或蓄意迴避回答。店員更會在顧客有意欲購買時，迅速將藥材及海味搗碎或切片，強迫他們交易，最終實收金額較顧客原先理解的貴10倍，甚至16倍。

約見4舖負責人 兩店否認劏客 消委會營商手法研究及消費者投訴審查小組副主席彭楚夫說，在決定點名譴責前，曾約見該4間藥店負責人，其中有一名自稱是「藥城」、「521生活百貨」的會計代表，否認不良營銷行為，但答應會向管理層反映；而「環球大藥坊」則拒絕會面，但答應會改善及妥善處理有關投訴。

儘管介入調停後，藥店願意退還部分或全部款項，或承諾改善營商手法，但至今仍不斷接獲客人投訴相關藥店。

而由去年1月至今年8月，海關經整合舉報後共開立13宗涉及「參茸海味及中西藥業」的調查個案，其中8宗個案已完成調查，並已檢控6名人士及一間公司。

海關表示十分關注商戶以不良營商手法誤導旅客購物的情況，一直設有快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，並會即時轉介個案予調查人員優先處理。如發現違反《商品說明條例》，定必果斷採取適當的執法行動。