笑看天下：拿安理會說事成笑話

美國不斷喺印太布局圍堵中國，美日韓上月在極具象徵意義嘅大衞營舉行峰會，凸顯美國對此次活動嘅重視程度。美媒指出，美國推進美日韓3邊關係意圖反映出華府應對地緣戰略競爭嘅策略，即通過加強制度和聯盟來增強美國實力；但與此同時，加強3邊合作有可能導致朝鮮半島緊張關係進一步升級。

果不其然，俄烏戰事持續之際，美媒指北韓領袖金正恩計劃本月訪俄，與俄羅斯總統普京會面。至於普京，上周曾表示快將與中國領導人舉行會談，應係指佢下月訪華出席一帶一路高峰論壇。可見中俄朝未來將更緊密合作。

《紐約時報》周一報道，金正恩計劃本月訪俄與普京會面，討論向俄羅斯供應更多用於烏克蘭戰場武器一事，同時尋求軍事合作。空穴來風，未必無因。呢，今年7月，俄羅斯國防部長紹伊古成為1991年以來首名訪問北韓嘅俄國防長，向金正恩遞交普京信函，被視為提升關係嘅最顯著迹象。今年6月「俄羅斯日」，北韓公開向普京發賀電，表示願與普京緊密攜手，進一步鞏固兩國戰略合作。而紹伊古周一表示，俄羅斯與北韓未來可能舉行聯合軍事演習，佢話俄羅斯與北韓係鄰國，討論舉行聯合軍事演習「理所當然」。看來，中俄朝3國海上聯演指日可待！

普京希望金正恩同意向俄羅斯運送炮彈及反坦克導彈，金正恩則希望俄國向北韓提供先進衞星及核潛艇技術，當然仲有糧食援助。美國、南韓對北韓與俄羅斯嘅「互動」梗係緊張，強調任何聯合國成員國都不應違背聯合國安理會對北韓嘅制裁決定。阿哥，老美發動咁多不義之戰，何曾把安理會當一回事？如今俄朝不過係深明唇亡齒寒嘅道理，山姆大叔又攞安理會嚟廢噏，豈不笑話？