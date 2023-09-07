激濁揚清：英國莫財 城市破產

英國第二大城市伯明翰宣布破產，將停止所有非必要的新開支，僅保留對弱勢社群相關及居民的基本服務。《衞報》有消息指，英國部分貧困地區在未來兩年，至少26個議會有破產風險。英國莫財早已有目共睹，如今透過破產省得就省，也不失為沒有辦法中的辦法。

不知是移英港人來的不是時候，還是他們搭沉船，伯明翰作為港人移英熱門地點之一，破產消息一出，已有居於當地的港人擔心市容受損，簡單如收垃圾的服務也可能會縮皮，變相影響居住質素。首相辛偉誠發言人稱，破產消息雖對當地居民來說「令人擔憂」，但重申不會對市政府進行救助。沒法子了，英國莫財乃結構性，莫說倫敦本身也是泥菩薩過江，再說財困問題並非伯明翰獨有，火頭處處，試問又能救得幾許？

伯明翰乾脆宣布破產，各界便清楚將要過的是緊日子了，移英港人若仍奄尖腥悶挑剔沒人清垃圾，只會惹來英國人的鄙視。不要忘記日前才有民調指逾五成選民認為英國應與中國保持距離，這種刻意標籤分清你我的心態，會否反映到日常生活當中？在英國人口袋鬆動時，當然可以對着華裔面孔擺出虛偽的紳士風度，但「人一窮，連最細緻的感情都粗糙」，那便不同講法了。

話說回來，伯明翰是次破產，與2012年法院就男女同工同酬的裁決有關，市議會6月時曾透露，已為官司支付約7.6億英鎊的索賠開支。此外，因為更新電腦系統延誤3年，令原本1,900萬英鎊的開支上漲至一億英鎊。這些財政黑洞直接影響着當地居民的生活前景，卻不曾聽說有計劃移民伯明翰的港人有將之列作考慮因素，或者說白一點，他們在做決定前根本就不知道有此一着。這就是選擇與中國保持距離的下場，不可謂不諷刺。