橫眉冷看：台灣跟烏克蘭不同

2022年，俄羅斯突然進襲烏克蘭，奪去頓涅茨克與盧甘斯克等大片領土。自此之後，西方政客就不停製造謠言，說今日烏克蘭，便是明日的台灣。實際上，這全是胡編瞎說，北京領導層素來愛好和平，也珍視和平，若非到了忍無可忍的時候，絕不會輕言動武。

可是反華論者不依不饒，在輿論戰上步步進逼，我方不得已，就只能一次又一次地作防守、反擊。單計今年，中國官員最少4次，在不同場合、用不同方式向外界發布和平訊息，當中既有直接表達，也有曲線暗示，目的就是要敬告世界，中國不同於俄羅斯，戰爭永遠是我們最後的選項。

今年2月，時任中國外長秦剛曾公開喊話，請各界停止鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」，更說「中國的發展離不開安全的國際環境」。到了3月，總理李強在博鰲亞洲論壇上指出，和平是發展的前提，亞洲要實現更大的發展，絕不能生亂、生戰。中國總理語重心長，提醒列強不要在亞洲生亂，你認為中國大陸會反過來，主動去破壞和平嗎？

如果秦剛與李強的講話是正面表述，今年6月，中國國防部長李尚福在亞洲安全會議上的發言，便算是側面說明了。李尚福說：「如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊不會有絲毫遲疑，不畏懼任何對手。」這番話的意思其實是說，只要台灣不搞分裂，台海就可保平安。

及至本月初，中共中央政治局委員兼外交部長王毅出席「全球智庫大會」，他在發言中強調，烏克蘭危機決不能在亞洲上演，必須通過對話合作促進地區安全。以此觀之，「對話合作」才是北京要走的路，武力統一台灣，看來並未放在中央的日程表內。