龍吟虎嘯：中俄朝合力應對美國

俄烏之戰，在亞洲最支持俄羅斯的是中國和北韓。由於外交政策、國際戰略的考慮，有些事情，中國不方便公開做，北韓則很方便做，尤其是軍事援助俄羅斯。

當今世界格局下，有哪個國家敢軍援俄羅斯，美國一定火冒三丈，施以打壓，讓人顧忌。然而，平壤不怕，它和美國早就隨時準備開戰，還怕因為賣武器彈藥給俄羅斯令美國人不高興嗎？俄烏之戰爆發沒多久，美國和西方媒體就報道平壤軍援俄羅斯，包括無人機和戰爭物資。對此，平壤不屑承認與否認，根本不理睬，該幹啥就幹啥。

今年7月，俄羅斯國防部長紹伊古訪問平壤，出席北韓「戰勝節」（韓戰停戰協定簽署紀念日）慶祝活動，期間與金正恩參觀北韓武器及軍備展覽。金正恩提議加強軍事合作，邀請俄羅斯總統普京訪朝，紹伊古反建議金正恩訪俄。現在傳出金正恩將出席本月10日至13日在海參崴舉行的「東方經濟論壇」，與普京見面。美國國家安全委員會發言人認為，此舉將是兩國就軍售一事展開元首級別外交接觸。美媒則指，普京希望平壤向俄羅斯運送炮彈及反坦克導彈，金正恩希望俄羅斯向北韓提供先進衞星及核潛艇技術和糧食援助。

這對俄朝而言，當然是互惠互利，雙方要的都是自己最想要的東西。蘇朝關係、俄朝關係雖然一向不錯，但要不是俄烏之戰，俄羅斯未必會願意以先進衞星和核潛艇技術「換取」北韓提供炮彈和反坦克導彈等。

其實回顧歷史，平壤和莫斯科的關係穩定地「好過」北京和莫斯科。中蘇時期，北京和莫斯科曾經翻臉，形同敵國；那時候的平壤，多數情況下是傾向於莫斯科的，然而和北京保持不錯的關係，這是地緣政治決定的。

現在的世界格局和形勢變化，已經將中俄朝的歷史恩怨一筆勾銷，上升至「不封頂」的全面戰略合作關係，要擰成一股繩應對美國及西方的挑戰。