坦言集：烏戰打下去

烏克蘭戰爭的消耗驚人，火炮武器的消耗率超越此前任何一場戰爭。冷戰結束後，西方及東歐等都享受和平的紅利，戰爭的機會降低，武器生產的能力大減。烏戰遽起，雖然是美國和北約計謀之中，卻似乎沒有預料到戰爭會這樣拖長，武器消耗會這樣巨大。

美國和北約的庫存應已竭盡，現時生產的能力沒法支持。美國與歐盟的生產已加快加大，但生產能力不可能短期提升，尤其是高新科技的導彈、火炮等。美國最近已向南韓下訂單生產軍火，但主要還是把各國各地的庫存和編制所有借調，卻不能完全調走，否則其他地方出現戰備因素便難以應付。在美國與歐盟生產成本高，便企圖在烏克蘭生產來減低財務負擔。這樣的計劃除了成本考慮外，亦包含烏戰會長期戰鬥下去的預期，故此軍工供應要作長期打算。

據說，英、德、美、瑞的軍工企業都規劃在烏生產各自供烏的武器、戰車、火炮，看中的是烏克蘭現有的設施、廠房和技術工人。但烏克蘭這樣的生產優勢存在於戰前或戰爭初期，近月以來俄羅斯減少自我束縛，對烏各地狂轟濫炸，能有多少廠房、設施與技工可保留來進行軍工的擴建擴產呢？即使美國等進行新的建設，但被俄軍發現，必然全力摧毀，怎可在戰場上沒有制空權的條件下重建軍工工業、進行生產呢？

重建烏克蘭的軍工工業，可能便只可以在烏戰之後，為進一步用武力壓迫俄羅斯而建設，顯示出美國的野心不會止於烏克蘭戰爭，若戰勝還會繼續進侵俄羅斯，不將之打垮分裂不會停止。烏克蘭由始至終不過是攻俄的棋子，一如自十月革命之後，歐美聯軍侵略俄國一直以來的做法。

美國與歐盟的經濟，已經愈來愈倚重軍工工業的戰爭經濟來維持增長，除了政治的霸權主義因素外，在經濟上是飲鴆止渴，中毒愈深，一旦停戰，經濟便即崩潰。因此戰爭不可以停，霸權主義與戰爭經濟結合，成為美國不可逆改的支柱，也是美國不可能不戰、也不能戰敗的因素，一敗即政經崩潰，便只能無所不用其極地把戰爭打下去，到最後的核戰考驗。或許猶幸有攪局者的特朗普，烏克蘭的和平、美國的和平、世界的和平，有賴他在明年的美國總統選舉獲勝，破局地終止烏克蘭戰爭。這不會是他的明智，不過是他個人利益凌駕於美國建制利益之上而已。