政情：人人談氚色變 陳沛然：輻射物常見

日本福島核電廠排放核污水，近來唔少人都談氚色變。醫學界前議員陳沛然指出，氚主要係通過核裂變反應而產生。雖然係核武試驗同核電站嘅副產品，然而喺日常生活中，只要接觸過含夜光塗層嘅物件，就有可能接觸到氚呢種放射性物質。

含夜光塗層都可能有 陳沛然喺一段視頻中解釋，氚同磷結合會產生夜光，可應用於建築物後樓梯嘅出口標誌、緊急照明、機場跑道燈，以及家中嘅古董手錶。佢話並非只有個別手錶廠採用含氚嘅夜光塗層，譬如某瑞士手錶品牌喺1963至1998年期間，其錶面上嘅夜光物料成分就含有氚。儘管氚衰變時會發出β輻射，但只要一塊薄金屬片、膠片或木塊就足以阻隔，亦無法穿透皮膚，喺正常情況下唔會對人體有傷害。

至於氚進入人體，不外乎透過吸入或攝入，然而大多數會通過呼吸或尿液離開人體；而只有吸收極大量嘅氚，先至會增加患癌風險。陳沛然話喺上世紀60年代，歐洲曾發生兩宗因長期攝入氚而造成人體輻射嘅致命事故，然而呢兩宗案例亦有接觸氚以外嘅放射性同位素。佢話若以福島核電站水氚約每公升1,500貝克嘅含量嚟計算，每年攝入嘅飲水量要達到3,700公升，即是一個人每日飲10公升，飲足365日，咁先有可能超標。