政情：班長告誡後 首次財委會議 39人紛發言博表現

早前因議員投票出席率及發言率低，加上「立會好聲音」事件，建制派「班長」廖長江隨即發出「溫馨提示」，叫議員們要好好表現。尋日召開嘅立法會財務委員會，即係「溫提」後嘅首次會議，通過用喺賑災基金嘅7,000萬元追加撥款，會上至少39位議員發言，接近3小時嘅會議時間都唔夠用！不過，會議甫開始就發生小插曲，多達30多名議員要求申報利益，10多名更表明不參與討論及投票。

馬逢國質疑利申多餘 因多位議員屬於涉及賑災嘅9間機構，如在上述機構有職位，包括擔任管理層、對會務有投票或決策權等，涉及超過30位議員，更有10幾位議員都避免直接和間接利益，表明唔參與討論同投票，部分隨即離席。期間，議員馬逢國及林健鋒均對申報方式感到奇怪，指應係議員發言前才申報，馬逢國更稱「我都唔記得同邊個有關係」，質疑是否有必要逐個申報。財委會主席陳振英解釋，因有議員唔參與討論，特意讓佢哋喺正式討論前申報，希望讓公眾知道，點解少咗議員參加討論或投票。

進入正式討論時，大部分議員關注撥款是否用得其所。法律界議員林新強指，有國際非牟利機構曾發生嚴重道德問題，出現捐款去唔到受助人手上，或者機構高層薪金過高，要求要將以往行為納入考慮。

議員林素蔚以及李梓敬則關注行政費安排，話有部分慈善團體行政費用「高達十幾萬」，當局有否有行政款項設限，並鼓勵機構節省行政費。當局回應指，會查閱機構過往紀錄、負面新聞、投訴等，而團體可以收取不多於撥款5%嘅行政費用，當中部分用作交通、審計費用，而相關行政費為必要，亦會作審核。

與昔日情況大相逕庭 整個會議接近3小時，仍不足以令在席嘅議員成功發言。眼見趕唔上班長定嘅「KPI」，議員謝偉俊就建議主席喺無人反對嘅情況下延長會議15分鐘，議員陳凱欣就建議每名議員只能發問兩分鐘，唔使官員逐條回答議員問題，待剩下嘅議員發言完畢，政府先一併回應，最終所有議員都能趕及完成發言。相較之前幾乎無人發言、可以火速通過撥款嘅財委會，尋日嘅會議景象實在讓人驚訝。

馬逢國