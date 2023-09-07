食店遇竊 失逾2萬現金

【本報訊】昨日凌晨零時許，鰂魚涌芬尼街2a一間食店一名63歲女負責人報案，指於前日下午2時許，放在店舖櫃桶內約2.2萬元現金，懷疑遭竊賊潛入盜去。執法人員接報到場，經初步調查後，把案件列作「盜竊」，正追緝在逃竊賊。