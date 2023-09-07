龍華酒店被追討近4000萬元

【本報訊】以紅燒乳鴿聞名的沙田龍華酒店，前日被人入稟高等法院追討合共約3,958萬元欠款。入稟狀指出，龍華酒店女董事借貸以營運食肆，但未支付全數貸款及利息，採購鴿子等食材的費用亦未有繳清，司法機構暫未排期聆訊。

借貸營運 拖欠食材貨款 原告馬光偉，被告鍾馬莉及龍華酒店有限公司。入稟狀指，鍾是龍華的女董事，原告是內地商人，亦是鍾的表親。自2013年8月起，原告口頭答應為鍾採購，並提供鴿子及其他食材，鍾承諾每月支付貨款，但鍾自2018年1月開始拖欠貨款。由於兩名被告承諾會還款，原告基於信任繼續供貨。

入稟狀續指，原告於2013年8月答應借貸予龍華酒店以作營運，惟自2018年1月開始，被告沒有支付有關協議下，須繳付予原告的利息及部分本金。在2018年至2022年，原告繼續向被告供應食材，期間被告曾償還部分款項。截至2023年7月，鍾欠款逾2,211萬元，龍華酒店則欠款逾1,740萬元，合共約3,958萬元。原告多次去信兩名被告要求還款但不果，遂於前日入稟高等法院索償。案件編號：HCA 1422/2023