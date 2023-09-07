涉賣假貨藥材「斤變両」 兩店員被捕

【本報訊】海關近日留意到有部分不良藥店及參茸海味店，在銷售過程中用虛假說明，藉由訛稱一些影射產品為正貨，從而誤導市民購買。此外，有部分商戶使用俗稱「斤變両」、「両變錢」手法，並鎖定遊客為目標，誘使他們以高價購買中藥材或參茸海味。為打擊該類不良商戶，海關於本周二採取放蛇行動，期間人員在尖沙咀重慶大廈一間藥店，向店員表示想購買一款由知名品牌生產、主治蚊叮蟲咬的產品時，對方隨即展示一款包裝與正貨非常相似的同類產品，並聲稱該款為正貨，企圖哄騙人員購買。

藥材磨粉始告知總價 而同一店員亦積極向試購人員推銷3款藥材，包括雲苓、三七及石斛，並建議每款購買2至8両，但在整個銷售過程中，店員只是表示價錢大致是25至280元，卻對總價含糊其詞，待試購人員付款時，該名店員隨即把藥材交予另一男同事磨粉，然後才告知相關中藥材的總價為3,490元，價錢較原先期望相差約8倍。行動中，人員檢獲159盒、總值7,155元的懷疑影射產品，並以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕兩名分別32歲及49歲的男銷售人員，他們其後獲准保釋候查。

調查人員表示，內地10‧1長假期即將來臨，預期訪港旅客會逐漸增多，除了採取放蛇行動及嚴厲執法外，海關更會加強在各區的宣傳工作和巡查，當收到短期來港旅客作出相關舉報，將調派快速行動隊作處理跟進。