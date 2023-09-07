搗彈票黨 檢值百萬贓物拘5人

【本報訊】鑑於近日秀茂坪區的購物騙案數字上升，執法人員展開代號「壯絕」的執法行動，經情報搜集及分析閉路電視片段後，鎖定一個「彈票黨」詐騙集團，懷疑牽涉今年1月至9月期間發生的至少20宗購物騙案。

二手平台買手袋名錶 初步調查顯示，案中主腦是一對夫婦，他們操控骨幹成員開設大量電話儲值卡，並從傀儡戶口持有人手中獲取大量支票簿。主腦其後會假扮買家，於二手買賣平台接觸放售名貴手袋或手錶的賣家，在議定價錢及交收安排後，再把偽造的過數紀錄傳予賣家，以及用銀行支票機把空頭支票匯入對方戶口，藉此製造已經付款的假象。在成功混淆視聽後，集團便會利用手機Call車速遞平台，安排速遞員與賣家交收。

執法部門經深入調查後，發現集團主腦近月租用青衣一個私人住宅單位，作為存放贓物的倉庫。人員根據資料暗中埋伏，在本周一發現31歲男主腦在青衣區接收一個騙取獲得的名牌手袋，繼而帶回上址倉庫，於是上前表露身份，並以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕他和其30歲妻子，同時在屋內起回大量贓物，包括19個名貴手袋和兩隻手錶，總值逾100萬元，另檢獲22萬元懷疑贓款、3本支票簿、帳簿、8部手機及疑犯交收時穿着的衣物。據了解，案中最貴重的失物，是一隻約值20萬元的手錶。

翌日，人員於秀茂坪區及元朗區，以同樣罪名拘捕3名骨幹成員，相信他們負責替主腦開設電話卡及支票戶口作犯罪用途。執法部門正追緝其他涉案集團成員下落，不排除有進一步拘捕行動，並呼籲市民如有任何資料提供，請盡快與執法人員聯絡。