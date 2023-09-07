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葵青反交通違例 發769告票

違例車輛被拖走。 違例車輛被拖走。
違例車輛被拖走。
【本報訊】葵青區聯同新界南總區執法部門，本周一起一連兩日針對新學期開課日舉行交通日，確保各校區內交通暢順及提高道路使用者的守法和交通安全意識。是次行動針對不遵守交通法例而影響道路使用者安全的行為，共發出769張定額罰款通知書，並派出拖車把4輛私家車拖至汽車扣留中心，以作進一步調查。
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