非禮16歲女租客 包租公囚9周
【本報訊】六旬包租公聲稱難敵少女的體味誘惑，不禁兩度非禮其洪水橋村屋的16歲女租客，包括強吻對方俏臉，甚至擅闖屋內，從後環抱再捏胸，更問對方「點解唔着底衫？」最終惹上官非，被控兩項非禮罪。被告昨於西九龍裁判法院認罪，裁判官嚴斥他利用業主身份犯案，行徑狂妄惡劣，女事主當時所受驚嚇必然巨大，判被告入獄9周。
61歲被告賴顯發，任職司機。他被控於2023年3月17日及19日，在洪水橋某村屋內兩度非禮女事主X。X現年16歲，是一名學生。
稱受事主體味吸引
案情指，自今年2月起，X租住涉案單位，被告是業主。3月17日傍晚，X在單位外煮食，被告途經，因得悉X不久前與母親爭執，他便向X說「唔好嬲啦，錫番啖先啦」，無預警下親吻X臉頰。至3月19日，X在屋內等候朋友上門，故沒有鎖門，她在屋內點算利是錢，並打算把人民幣兌換成港幣，期間，被告突然擅自闖入，並說可以幫忙兌換，X以為被告兌換後很快便離開，遂允。她欲換1,450元人民幣，應得1,650港元；被告卻支付2,000港元，並堅持要X收下，說「你攞住啦。你需要錢，你就攞住啦，唔使驚嘅」。
被告離開單位前問X「錫番啖得唔得？」X拒絕並自行離開，被告尾隨，說「又唔係錫嘴，錫吓塊面啫」。X掩着嘴，惟仍遭被告從後強吻右臉頰。被告繼而從後雙手環抱X，再捏她右胸兩吓，又問X「點解唔着底衫？」接着，被告右手再移往X的腰部和大腿。X最終掙脫，跑入廁所致電友人求助。被告同日被捕，警誡下說是受事主體味吸引才犯案。案件編號：WKCC 2845/2023
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