非禮16歲女租客 包租公囚9周

稱受事主體味吸引

案情指，自今年2月起，X租住涉案單位，被告是業主。3月17日傍晚，X在單位外煮食，被告途經，因得悉X不久前與母親爭執，他便向X說「唔好嬲啦，錫番啖先啦」，無預警下親吻X臉頰。至3月19日，X在屋內等候朋友上門，故沒有鎖門，她在屋內點算利是錢，並打算把人民幣兌換成港幣，期間，被告突然擅自闖入，並說可以幫忙兌換，X以為被告兌換後很快便離開，遂允。她欲換1,450元人民幣，應得1,650港元；被告卻支付2,000港元，並堅持要X收下，說「你攞住啦。你需要錢，你就攞住啦，唔使驚嘅」。