已婚保險經紀姦印傭候懲

【本報訊】45歲已婚男保險經紀於前年中在家中兩度溜進印傭房間涉嫌強行與她性交，其中一次成功。經紀事後被控強姦及企圖強姦共兩罪，案件連日來在高院審訊後，陪審團於前日開始退庭商議，在商議共約11小時後，昨以5比1大比數裁定被告強姦罪成，但一致裁定企圖強姦罪名不成立。法官把案押後至10月9日判刑，索取女事主創傷評估報告，被告還押候判。

已婚且育有兩女一子的被告周家瑋（45歲），被控於2021年7月28日企圖強姦女事主X，以及於同年8月10日強姦X，X案發時年約40歲。控方案情指，被告於首次事件當日凌晨，走進X的房拿走她的手機，並要她不要作聲。被告指稱當天是他生日，要X吻他，X雖拒絕但被告仍強吻她並觸碰其胸部，再強行脫去X衣物及吻X的私處，又以手指插她下體並試圖與她性交，最終因被告陽具未能勃起而離開。

第二次事件當日凌晨，被告又進入X房稱：「我要你」，觸摸她胸部嘗試把陽具放入她口中。被告及後用手指插入X私處，且在沒使用安全套下強行與X性交10至20秒。

辯指事主先作引誘 被告自辯時則指，兩次事件均是X先引誘他，他最終答允給500元予X及與她性交。第一次事件因他聽到妻子的腳步聲而作罷，第二次事件二人有性交，他亦有用手機錄音。但翌日X要求被告給她5萬元，否則向其妻告密，被告拒絕，X則於其後報案。

本案陪審團原本由6男一女組成，並於前日開始退庭商議，但至前晚仍未達成裁決，法官遂下令陪審團留宿至昨早繼續商議。惟其中一名女陪審員以私人理由退出，最終只有6名男陪審員繼續商議。案件編號：HCCC 35/2023