日AV女優 來港賣淫被拘 揭中女扮26歲

操控雛妓榨取肉金 情侶檔主腦就擒 提供未成年少女及日本AV女優「接客」服務的賣淫集團，近期明目張膽利用社交平台大賣廣告，藉豐厚報酬吸納「新血」，安排外籍及內地女子從事賣淫，並從每次性服務抽取一半收入作佣金。執法部門前日在尖沙咀展開埋伏，拘捕情侶檔主腦，並在放蛇行動中將6名受集團操控的性工作者一網打盡。同時，荃灣一工廈單位亦有兩名集團骨幹落網，其中一人為日本AV女優，有人39歲扮26歲「報細數」吸引客人尋芳。

執法部門留意到一個本地賣淫集團，利用社交平台Telegram宣傳由未成年少女提供性服務，亦會利用該平台接洽其他國外的賣淫集團，間接控制外籍及內地賣淫女子，安排她們來港賣淫。經過深入調查，得悉該活躍於尖沙咀的集團以一對情侶為主腦，並由其他骨幹成員輔助，他們在年輕人常用的社交平台購買招聘廣告，標榜「搵快錢」、「現金出糧」、「時薪2,000至2,500元」等，吸引心智未成熟的人士應聘，亦會供住宿。

工廈窩藏少女 入境處前晚聯同其他部門採取掃黃行動，並於尖沙咀區埋伏，期間目標人物帶同一名懷疑未成年少女在時鐘酒店附近出現，於是見機採取行動，當場拘捕報稱商人的姓周（39歲）男主腦及其姓劉（20歲）無業女友，並救出一名15歲少女，疑被集團操控成為性工作者，已與一名客人進行過性行為，今次在再「接客」前被制止。人員其後搜查荃灣柴灣角道一個工廈單位，相信該處是集團用來窩藏未成年少女的地方，再拘捕兩名分別16歲及23歲的女骨幹成員，相信她們負責招募及聯絡工作，而前者證實為一名失蹤人士。

人員在另一項放蛇行動中，分別在尖沙咀區一間酒店及金馬倫道福僑大廈一住宅單位內，拘捕4名分別於本月3日及4日抵港的日籍女子（23至39歲），以及兩名持雙程證的內地女子（31至34歲），涉嫌「違反逗留條件」。行動中，人員扣查一輛私家車，另檢獲大批現金及與賣淫活動有關的物品，包括避孕套、一次性浴巾、潤滑油等。

肉金5000至萬元 調查顯示，集團會在每次的性交易向客人收取5,000至一萬元費用，並從中抽取至少一半作為佣金。此外，集團招攬未成年少女後，再利用她們的網絡招募其他少女成為性工作者，以賺取更豐厚的報酬。被捕人士正被扣查，行動仍在進行中，不排除更多人被捕。涉案15歲少女，人員會為她申請照顧或保護令。

據了解，該集團主要在社交平台上以真人相片及影片招客，而被捕的4名日本籍女子能操日語及英語，可以在交易時展示護照，供客人確認日本人身份。消息指，被捕女子包括日本AV女優，她每次收取肉金由6,000至7,000元。賣淫集團在社交平台上提供她的假資料，指她是年僅26歲。